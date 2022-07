Malbork. Zalane ulice i piwnice oraz uderzenie pioruna w dom to skutki gwałtownej niedzielnej pogody

Ale i tak, na szczęście, nie było to tyle wody, ile 10 dni temu.

- 30 czerwca spadło w Malborku 80 litrów na metr kwadratowy. To jest dwumiesięczny opad, a mieliśmy to w ciągu godziny – mówi nam Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Mieszkańcy nadal mają żal do władz za szkody, które wyrządziła tamta ulewa. Tak jest na przykład w kamienicy przy ul. Słowackiego 36-42, gdzie lokatorzy wielokrotnie pisali w komentarzach pod naszymi publikacjami, że burmistrz obiecał, że już ich nie zaleje.

- Ja nie obiecałem, tylko mówiłem, że jak są takie opady, to jedyne, co można zrobić, to w jakiś sposób osłonić okna piwnic, by nie przedostawała się tam woda. Przy nawałnicy żadna kanalizacja nie jest w stanie odebrać takiej ilości odpadów – tłumaczy włodarz.

Ale w niedzielne popołudnie na Słowackiego, tam gdzie najniżej, znów było nerwowo, bo zaczęła zbierać się woda.