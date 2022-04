Malbork. Zamek, Gdańsk i Elbląg w fotografii Macieja Kilarskiego. Konserwator zabytków, który był też artystą

W tzw. Łaźni na Zamku Średnim od środy (20 kwietnia) można oglądać niezwykłe zdjęcia wykonane przez Macieja Kilarskiego (1922–2003), ukazujące powojenne zniszczenia malborskiej warowni, a także Gdańsk i Elbląg w ruinie. Ekspozycją pt. „Ruiny i odbudowa w obiektywie Macieja Kilarskiego” Muzeum Zamkowe chciało uczcić setną rocznicę urodzin jednego z najważniejszych konserwatorów w historii tej instytucji.

- Przychodziły mi różne koncepcje do głowy, bo znałam Macieja od 1982 r. - jako kolegę, jako badacza i jako człowieka „chodzącego po chmurach” i chodzącego też po linie. Bardzo spotykaliśmy go, jak wisiał w kościele zamkowym na swoich rusztowaniach, mierząc ścianę północną, wyrysowując kredą swoje obliczenia. To samo działo się z kaplicą św. Anny, tu pomagał w bardzo drobiazgowych pomiarach – mówiła dr Barbara Pośpieszna, kurator wystawy.