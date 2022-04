Malbork. Zamek znów można zwiedzać z przewodnikiem. Przetarg został rozstrzygnięty

Od 14 kwietnia 2022 r. goście malborskiego zamku przez dwa tygodnie mogli korzystać tylko z audioprzewodnika wliczonego w cenę biletu wstępu. Miało to związek z przedłużającym się przetargiem na usługę przewodnicką.

Przypomnijmy, oferty do przetargu można było składać do 11 kwietnia i tego dnia zostały otwarte. Dotychczasowa umowa z Kołem Przewodników Malborskich skończyła się 13 kwietnia. Nowej nie udało się podpisać przed upływem tego terminu, bo trwało postępowanie przetargowe.

25 kwietnia Muzeum Zamkowe poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty, czyli jedynej, jaka wpłynęła – złożonej przez KPM. Stowarzyszenie przewodnickie otrzymało maksymalną możliwą liczbę punktów, a więc 100: 60 pkt za cenę, a 40 pkt za „czas zmiany osoby przewodnika”.

Zarząd koła poinformował już na swojej stronie o podpisaniu umowy przetargowej z Muzeum Zamkowym, co miało nastąpić 27 kwietnia. Jak również o tym, że podpisanie umowy oznacza, iż 28 kwietnia powraca do oferty zamku usługa przewodnicka.