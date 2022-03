Malbork. Zatrzymany z narkotykami po krótkim pościgu. Miał przy sobie amfetaminę i marihuanę

To zatrzymanie nie było przypadkiem, bo jak wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego dotarli do 28-letniego mieszkańca Malborka „w wyniku prowadzonej pracy operacyjnej”. Ich ustalenia wskazywały na to, że mężczyzna może posiadać środki odurzające. I raczej chodziło tu o większe niż mniejsze ilości.

We wtorek (22 marca) kryminalni postanowili zatrzymać 28-latka.

Policjanci, posiadając informację, że 28-latek ma przy sobie narkotyki, postanowili go zatrzymać na jednej z malborskich ulic, jak w pobliżu miejsca zamieszkania wsiadał do auta znajomego. Mężczyzna na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać – informuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Kryminalni byli szybsi i po krótkim pościgu dopadli uciekiniera. KPP podaje, że mężczyzna miał przy sobie

dwa metalowe pojemniki na suplementy diety, a w każdym znajdowały się zawiniątka z zielonym suszem i białym proszkiem.

- Po przeprowadzeniu przez policjantów badań narkotesterem okazało się, że to ponad 30 gramów amfetaminy i prawie 20 gramów marihuany – wyjaśnia asp. Sylwia Kowalewska.