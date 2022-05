Malbork. Zawodnicy Sokoła startowali w 50 Memoriale Józefa Żylewicza. Brązowy medal w pchnięciu kulą

Józef Żylewicz był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski w biegach na 1500 i na 800 metrów. W latach 30. XX wieku reprezentował kluby Śmigły i Ognisko z Wilna. Po drugiej wojnie światowej osiadł w Gdańsku, był działaczem Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Jubileuszowy, 50 memoriał odbył się na stadionie Gdańskiego Ośrodku Sportu w miniony piątek (27 maja). Dużym utrudnieniem dla wszystkich uczestników był porywisty wiatr. W zawodach zaprezentowali się przede wszystkim wyróżniający się lekkoatleci z Pomorza, ale nie brakowało też startujących z innych regionów Polski.

Już tradycyjnie podczas ogólnopolskiej imprezy, ale w jej części dla sportowców z niepełnosprawnościami, wystartowali zawodnicy SKS Sokół Malbork, działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. Najwięcej powodów do radości miała Ewa Matysiak, która w pchnięciu kulą 3-kilogramową z wynikiem 6,43 m zajęła pierwsze miejsce wśród kobiet. Kulą pchał też malborczyk Łukasz Koteras. Mężczyźni muszą się mierzyć z większym ciężarem, bo 7,26 kg. Udało mu się posłać go na odległość 5,29 m, co dało miejsce tuż za podium. Marcel Tietz, który rywalizował w biegu na 100 m, uzyskał czas 13,92 s i zajął 13 miejsce.

Sezon w LA trwa w najlepsze, zarówno w wydaniu szkolnym, jak i klubowym. We wtorek (31 maja) reprezentacja powiatu malborskiego jedzie na indywidualne finały wojewódzkie licealiady. W czwartek (2 czerwca) natomiast na Stadionie Miejskim przy ul. Toruńskiej odbędzie się finał miejski „Czwartków Lekkoatletycznych”, których lokalnym organizatorem jest SKS Sokół.