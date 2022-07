Malbork. Zjazd nad Nogat będzie wyremontowany? Na pewno "kocie łby" mają leżeć równiej. Miasto chce dalej inwestować w trasę wzdłuż rzeki

Bulwar przy dawnej plaży wojskowej w Malborku już ma równiutką nawierzchnię, więc mieszkańcy się cieszą, bo dzięki temu zyskali naprawdę piękne miejsce w sąsiedztwie Nogatu. Ale by zacząć tam spacer czy wycieczkę rowerową, trzeba pokonać krótki odcinek z górki z ul. Bażyńskiego. Nie jest to trasa marzeń, bo czasy świetności ma już dawno za sobą. Czy i tam władze planują remont?

Na razie w planie tego nie mamy, niewykluczone, że będziemy robić – słyszymy od Józefa Barnasia, wiceburmistrza Malborka.

Jeśli coś się poprawi, to na razie raczej będzie to doraźne wyrównanie „kocich łbów”, zrujnowanych przez lata, także przez ciężki sprzęt wykonawców kolejnych inwestycji w sąsiedztwie rzeki. Jeśli w przyszłości miałoby się coś poprawić, to i tak nie będzie to żaden autostradowy standard, a więc raczej nikt tam asfaltu nie ułoży. Choćby dlatego, że nikt w magistracie nie przewiduje tam wielkiego ruchu samochodowego. Zakazu wjazdu nie ma, wiadomo, czasem trzeba zwodować łódkę, więc jakoś ją dostarczyć trzeba. Ale auta tam szczególnie chętnie widziane nie będą.