Malbork. Zmiana planu zagospodarowania w sądzie administracyjnym. Plany inwestycyjne powiatu w ZST ogranicza sąsiedztwo zamku

To dość skomplikowana historia. Najpierw władze Malborka rozpoczęły przymiarki do rozbudowy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 9, ale okazało się, że obowiązujący od 2002 r. miejscowy plan zagospodarowania nie przewiduje powiększenia gabarytów istniejącego budynku.

Rada Miasta Malborka przychyliła się więc do propozycji zmiany dokumentu planistycznego w maju 2021 r. Teren, który obejmuje uchwała to wspomniana „dziewiątka”, sąsiadujący z nią Zespół Szkół Technicznych oraz droga prowadząca z ul. Parkowej do terenu dawnego Pemalu.