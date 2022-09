Malbork. Zniszczenia na placu zabaw przy ulicy Andersa. Komu przeszkadzały huśtawka, ławka i ogrodzenie?

- Różnica spora, a to, co cieszy najbardziej, to fakt, że wreszcie dzieci mogą pobawić się w tym miejscu. Plac zabaw na Piaskach wygląda dużo lepiej, ale to nie znaczy, że nie można zrobić z niego jeszcze lepszego miejsca, nad czym warto będzie popracować. Dziękuję za szybką reakcję na wskazany podczas sesji Rady Miasta problem – pisał w maju br. na swoim profilu w mediach społecznościowych Tomasz Klonowski, radny miasta Malborka, który chwilę wcześniej składał interpelację w sprawie placu zabaw.