Malbork. Zniszczoną wiatę zastali rano pasażerowie "trójki" przy Kwiatkowskiego. MZK: "Brak słów na takich wandali!"

Przystanki często bywają też malowane, zaśmiecane, oklejane plakatami. Pasażerowie skarżą się czasami, że przesiadują w nich osoby, które pasażerami nie są, a traktują je jak tymczasowe schronienie. Tak było m.in. na Osiedlu Południe, przy ul. Wybickiego, na dawnych przystankach "dwójki".

Jednocześnie o kolejne wiaty upominają się sami mieszkańcy. Wiadomo, to ochrona przed deszczem, wiatrem, czasem przed ostrym słońcem. Można też przysiąść na ławce, oczekując na autobus.

Nowa wiata kosztuje co najmniej kilkanaście tysięcy złotych, ale może też więcej, bo to zależy od rozmiaru i użytego materiału. Niby niedużo, jeśli jednak przemnoży się to przez liczbę przystanków w mieście, wychodzi już spora kwota. Szkoda więc, że zamiast stawiać nowe zadaszenia, trzeba naprawiać te, które komuś z niewiadomych przyczyn „przeszkadzają”.