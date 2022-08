Malbork. Zostań policjantem w tutejszym garnizonie. Praca nie jest łatwa, ale ma swoje zalety

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Zostań policjantem! Służba w Policji to szczególny rodzaj misji, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz niesieniu pomocy innym. To zawód dla ludzi z pasją – przekonuje KPP Malbork i zaprasza w swoje szeregi.

Praca nie jest łatwa, ale argumentem, który może przyciągnąć, jest stabilność finansowa. To między innymi uposażenie w wysokości ok. 4500 zł netto (do 26 roku życia po ukończeniu 6,5-miesięcznego kursu zawodowego podstawowego), trzynasta pensja, ekwiwalent za umundurowanie, dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, ekwiwalent za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy. Po 25 latach policjant nabywa prawo do przejścia na emeryturę.

Pierwszym krokiem jest złożenie dokumentów aplikacyjnych. Można to zrobić: