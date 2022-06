Malbork. Zuchwała kradzież w mieszkaniu. Kobieta chciała pomóc "biednemu uczniowi", a ten uciekł z jej portfelem

Malborscy policjanci od 26 maja szukali człowieka, który okradł 80-latkę z Malborka. Ze zgłoszenia, które wtedy otrzymali, wynikało, że sprawca zapukał do mieszkania kobiety po godzinie 14. Powiedział, że zbiera pieniądze na wycieczkę szkolną. Musi, bo w domu jest trudna sytuacja finansowa.

- A on bardzo by chciał pojechać na tę wycieczkę i dlatego chodzi po mieszkaniach i prosi dobrych ludzi o parę złotych, żeby nazbierać na wyjazd. Poczciwa seniorka postanowiła go wspomóc i wyciągnęła z torebki portfel. Wtedy sprawca wyrwał go kobiecie z rąk i uciekł – relacjonuje asp. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy KPP Malbork.

Na podstawie zeznań pokrzywdzonej został ustalony rysopis rzekomego biednego ucznia. Kilka dni później, w nocy ze środy na czwartek (1 na 2 czerwca), policjanci patrolujący rejon dworca kolejowego zauważyli mężczyznę, który wyglądał tak, jak opisała go 80-latka. Okazało się, że to 23-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Jeszcze w czwartek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Malborku, gdzie usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej, za którą grozi kara do 8 lat więzienia.