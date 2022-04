Malbork. Zwiedzanie zamku z przewodnikiem chwilowo nie jest możliwe. Do dyspozycji są auioprzewodniki

W związku z wygaśnięciem umowy podpisanej z MZM na świadczenie usług przewodnickich z dniem 13 kwietnia 2022 r. Zarząd Koła informuje, że od dnia 14.04.2022 r. do czasu podpisania nowej umowy wstrzymane zostaje oprowadzanie turystów przez przewodników – poinformowało Koło Przewodników Malborskich.

Do naszej redakcji zgłosił się Czytelnik, który chciał zarezerwować termin zwiedzania zamku w Malborku. - Z odpowiedzi, którą dostałem, wynika, że nie ma takiej możliwości, bo przewodnicy tymczasowo kończą swoją działalność na oprowadzanie – wyjaśnia nam Czytelnik.

Sytuacja ma związek z nowym przetargiem na obsługę przewodnicką. Zainteresowane podmioty mogły składać oferty do 11 kwietnia 2022 r. Jak zwykle, swoją propozycję przedstawiło tylko KPM. Zgodnie z przepisami oferta została otwarta 11 kwietnia, a zaledwie dwa dni później kończyła się dotychczasowa umowa. Trudno oczekiwać, by w tak krótkim czasie można było szczegółowo przeanalizować dokumentację i podpisać nową umowę. Aneks, który zapewniłby ciągłość usługi do czasu wyboru podmiotu w ramach nowego przetargu, nie został podpisany. Stara umowa wygasła – usługa przewodnicka chwilowo zniknęła z zamkowej oferty.