Malborski Mistrz Biznesu 2021, czyli konkurs dla przedsiębiorców. Choć to był kolejny trudny rok, laureaci zainwestowali 65 mln zł Anna Maria Szade

Malborski Mistrz Biznesu 2021 to wielkie święto przedsiębiorców z Malborka i gminy Malbork. W piątek (9 września 2022 r.) poznaliśmy firmy-laueratów konkursu. To była także doskonała okazja do spotkania instytucji, które działają w bezpośrednim otoczeniu biznesu.