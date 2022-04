Malborski Program Partnerstwa Lokalnego 2022. Każdy może odmienić kawałek miasta i otrzymać na to dotację z magistratu. Trwa nabór wniosków

W Malborku od 2000 roku funkcjonuje Malborki Program Partnerstwa Lokalnego. Ponad dwie dekady temu jego ideą było przede wszystkim inspirowanie mieszkańców do angażowania się w prace na rzecz swojego otoczenia. Ta aktywizacja wynikała z faktu, że wówczas było dużo więcej zaniedbanych terenów osiedlowych, placów, zieleńców i parków, które pozostawały w gestii miasta. Zdecydowanie mniej było choćby wspólnot mieszkaniowych, które pilnowałyby podwórek i miejsc, które sąsiadują z ich budynkami.

To dlatego gospodarz, czyli miasto, zdecydował się zdecentralizować opiekę nad tymi przestrzeniami, przekazując w ślad za tym pieniądze z budżetu na ich urządzenie. Wtedy wydawało się, że to znakomite rozwiązanie, bo nie dość, że nieużytki zamieniały się w piękne skwery, to jeszcze w inicjatorach tego procesu miały społecznych opiekunów na przyszłość.

Przez tych ponad 20 lat MPPL nieco ewoluował, ale nadal chodzi o takie zagospodarowanie rozmaitych zakątków Malborka, by lepiej służyły mieszkańcom. Dlatego środki w miejskiej kasy trafiają do mieszkańców zrzeszonych we wspólnotach mieszkaniowych, radach rodziców, organizacjach pozarządowych czy grupach nieformalnych na inicjatywy, które poprawiają otoczenie i jakość życia.

Właśnie ogłoszona została XIX edycja konkursu na dotacje w ramach MPPL. Zgłaszać można projekty, które przewidują: