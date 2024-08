Malborskie obchody 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oficjalne uroczystości i widowisko historyczno-muzyczne

O godz. 17 rozległ się dźwięk syren w 80 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a chwilę później rozpoczęły się miejskie obchody pod Pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Marek Charzewski przypomniał o państwie podziemnym, które 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie przeszło z konspiracji do otwartej walki z niemieckim okupantem. Powstanie trwało 93 dni, kosztowało życie nawet 200 tysięcy Polaków – tych walczących i bezbronną ludność cywilną bestialsko mordowaną przez Niemców. Stolica została niemal zrównana z ziemią, bo zniszczona w 85 procentach.

Tegoroczne obchody 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbywają się pod hasłem „W jak wolność”. Oczywiście to nawiązanie do godziny „W”, ale ważniejsze w tym haśle jest słowo „wolność”, które dla powstańców było wartością nadrzędną. To dla tej wartości poświęcili wszystko, co najważniejsze. Poświęcili własne życie. Mówili, że bez wartości, jaką jest wolność, nic innego nie ma znaczenia – mówił Marek Charzewski.