Malborskie Spotkania Akordeonowe 2022. Lekcje dla młodych muzyków, otwarte koncerty dla miłośników akordeonu. To już w weekend

W muzycznym slangu akordeon bywa nazywany cyją, a bardziej żartobliwie, kaloryferem, syntezatorem marszczonym, parapetem, organami na szelkach czy kasą fiskalną. Już nie jest kojarzony wyłącznie ze skoczną muzyką biesiadną czy folkową, coraz częściej rozbrzmiewa w salach koncertowych, stając się obecny we wszystkich nurtach i stylach, zarówno w muzyce klasycznej, jak i współczesnej.

Doskonale wiedzą o tym w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku, która uczy gry na tym instrumencie, ale odbywają się tam regularnie Malborskie Spotkania Akordeonowe.

Ważną częścią imprezy są warsztaty akordeonowe dla solistów szkół muzycznych I i II stopnia. W tym roku jednym z prowadzących będzie dr hab. Paweł Zagańczyk z Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Muzyk ma sentyment do Malborka, bo sam był nauczycielem w szkole muzycznej. To wielki wirtuoz akordeonu zajmujący się muzyką improwizowaną, nowymi kompozycjami oraz eksperymentami muzycznymi. Wykładowca akademicki kształcący kolejne generacje młodych artystów. Ale potrafi też czarować dźwiękiem, o czym można przekonać się, słuchając jego płyt. Najnowsza, wydana na początku 2022 r. „Impressions” prezentuje muzykę polskich twórców na akordeon solo. Co ciekawe, muzyk zadebiutował na krążku jako kompozytor, tworząc „Miniatury na cztery strony Świata”.

Paweł Zagańczyk jest jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie akordeonu prof. Krzysztofa Olczaka. To laureat ponad dwudziestu konkursów akordeonowych. Koncertuje w Polsce i Europie – występował na Litwie, Ukrainie, Słowacji,w Austrii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Szwecji, Niemczech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.