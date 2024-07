Mateusz Biskup, brązowy medalista olimpijski, wioślarstwa uczył się na Wiśle. Duma rozpiera mieszkańców po obu stronach rzeki

Wioślarstwo to sport dla ludzi cierpliwych

Ależ to były emocje! W środę (31 lipca) wczesnym popołudniem czwórka podwójna w składzie: Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Dominik Czaja i Fabian Barański - zdobyła trzeci medal dla Polski podczas trwających w Paryżu igrzysk olimpijskich. Biało-czerwoni rywalizowali w finale olimpijskim we wioślarstwie z Holendrami, Włochami, Brytyjczykami i Niemcami. Od początku biegu utrzymywali się w okolicy 3 miejsca. Po pierwszym kilometrze jeszcze przyspieszyli i przegonili Włochów. Wydawało się nawet, że w zasięgu mogą być prowadzący faworyci z Holandii. Na ostatnich około 100 metrach nasza osada spadła jednak na 3 miejsce, które utrzymała do samej mety. Brązowy medal jest wielkim dokonaniem.

Na początku, jak ktoś zaczyna, to nie widać, co z tego będzie. Ale po 2-3 latach dało się zauważyć gołym okiem, że Mateusz odstaje pod względem wydolności i wzrostu. Pierwszy medal na mistrzostwach Polski zdobył jednak dopiero po trzech latach trenowania. Ale wioślarstwo to ogólnie sport dla cierpliwych ludzi. Ważna jest systematyczność w treningach – podkreśla Mariusz Grubich.

Koń pociągowy albo ładniej: motor napędowy czwórki

- Mateusz wtedy trzy razy wygrał na jedynce z wszystkimi najlepszymi w Polsce, z seniorami włącznie. Jaka to była duma, że 19-latek płynie szybciej od 25-, 30-latków. Trafił do kadry seniorów i jest w niej nieprzerwanie do dziś (od 2013 roku - dop. red.). Nie był na żadnych mistrzostwach świata juniorów czy mistrzostwach świata U23, bo startował już tylko na najważniejszych imprezach seniorskich. Taką decyzję podjęli trenerzy, którzy stwierdzili, że nie ma lepszego zawodnika w Polsce, dlatego od razu skierowali go do reprezentacji seniorów. Myślę, że jego karierze to nie zaszkodziło. Był wtedy na wysokim poziomie i utrzymuje go do dziś – ocenia trener Unii Tczew.

Mateusz Biskup to już doświadczony, 30-letni wioślarz. Paryż to jego trzecie igrzyska olimpijskie. Wcześniej startował w Rio de Janeiro (2016), gdzie z czwórką podwójną był czwarty, oraz w Tokio (2021), gdzie w dwójce podwójnej z Mirosławem Ziętarskim zajął 6 miejsce. Poza tym, medalista mistrzostw Europy, mistrzostw świata.