Mateusz Biskup z Lisewa Malborskiego na IO w Paryżu. Z czwórką podwójną powalczy o medal we wioślarstwie

Igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczęły się w piątek (26 lipca), a już dzień później do rywalizacji przystąpił sportowiec, któremu z szybciej bijącym sercem mogli kibicować mieszkańcy powiatu malborskiego. Dla Mateusza Biskupa, wioślarza pochodzącego z Lisewa Malb., o którym mowa, jest to już trzeci start na tej najważniejszej imprezie dla każdego zawodnika.

Aktualizacja - 27 lipca 2024 r.

Wioślarz z Lisewa Malborskiego popłynie w finale olimpijskim

W sobotę (27 lipca) podczas IO w Paryżu odbyły się biegi eliminacyjne wioślarskich czwórek podwójnych. Osada z Mateuszem Biskupem w składzie z czasem 5.44,39 minuty zajęła 2 miejsce w swoim przebiegu, spokojnie kwalifikując się do olimpijskiego finału. Pierwszą lokatę w tej serii zajęli Włosi z czasem 5.43,31 minuty, ale to wcale nie oznacza, że w decydującym wyścigu Biało-Czerwoni stoją na straconej pozycji. Wypracowali tak dużą przewagę nad Estończykami i Szwajcarami, że mogli płynąć dość spokojnie i nie było powodu, by za wszelką cenę gonić lidera. Z przedbiegu, który odbył się wcześniej, bezpośredni awans do finału wywalczyły Holandia (5.41,69) i Wielka Brytania (5.44,82). Skład uzupełnią dwie drużyny, które zakwalifikują się z repasaży, a wezmą w nich udział wszyscy przegrani z obu biegów eliminacyjnych: Estonia, Szwajcaria, Niemcy, Norwegia i Rumunia.

Finał olimpijski czwórek podwójnych z udziałem Mateusza Biskupa odbędzie się 31 lipca (środa) o godz. 12.02. Transmisja jest planowana na antenie TVP. Wcześniej pisaliśmy

Wioślarz pochodzący z Lisewa Malborskiego wystartuje w Paryżu

30-letni Mateusz Biskup wychował się w Lisewie Malborskim, a wioślarstwa nauczył się po drugiej stronie Wisły, w Unii Tczew. Moja przygoda z wioślarstwem zaczęła się w czerwcu 2009 roku. Pamiętam dokładnie pierwszy mój trening i to ogromne zdziwienie, że człowiek jest w stanie utrzymać się na wodzie na tak wąskiej łódce. Wtedy jeszcze nawet nie przeszło mi przez myśl, że wystąpię na igrzyskach, na początku traktowałem to wszystko bardziej jako zabawę – mówił nam Mateusz Biskup.

Do wioślarstwa zachęcił go Mariusz Grubich, trener Unii Tczew, który prowadził nabór w okolicznych miejscowościach i z ergometrem zawitał do Lisewa Malborskiego. Potem reprezentował AZS AWFiS Gdańsk, natomiast od początku 2019 r. trenuje w najlepszym klubie wioślarskim w Polsce – Lotto Bydgostii Bydgoszcz.

Szkoleniem w ramach kadry Polski objęty jest nieprzerwanie od 2013 roku. Początkowo był członkiem czwórki podwójnej, z którą poleciał na swoje pierwsze igrzyska olimpijskie – w Rio de Janeiro. Osada otarła się o podium, zajmując 4 miejsce. Potem przez kilka lat stanowił dwójkę podwójną z Mirosławem Ziętarskim z AZS UMK Energa Toruń (także członek czwórki z Rio), startując w mistrzostwach Europy, świata oraz – w 2021 roku – na IO w Tokio, gdzie w finałowym biegu zajęli 6 miejsce. CZYTAJ TEŻ: Mateusz Biskup startował w igrzyskach olimpijskich w Tokio

Trener kadry o Mateuszu Biskupie: "Nie ma u niego żadnych momentów słabych"

Po imprezie w Japonii Biskup i Ziętarski stali się ważną częścią czwórki podwójnej, którą tworzą z Dominikiem Czają i Fabianem Barański. Prowadzi ich doświadczony trener, Aleksander Wojciechowski.

Fizjologicznie bardzo dobry organizm, który powoduje, że nie ma u niego żadnych momentów słabych w czasie wyścigu. Spełniający rolę człowieka, który rozbawia towarzystwo – mówi o Mateuszu Biskupie trener Wojciechowski na filmie nagranym przed wyjazdem na igrzyska Czwórka podwójna jest jasnym punktem polskich wioseł. Mają w dorobku m.in. mistrzostwo świata (2022) i mistrzostwo Europy (2023). W 2024 roku w toku przygotowań do imprezy w Paryżu zdobyli brązowy medal ME w węgierskim Segedynie, a także srebro w zawodach Pucharu Świata w szwajcarskiej Lucernie oraz złoto w PŚ w Poznaniu.

- Dogadujemy się nie tylko na wodzie, o czym świadczą wyniki, ale również poza wodą i wydaje mi się, że to jest nasz największy atut. Atmosfera, którą tworzymy poza łódką, jest dla nas bardzo istotna, ponieważ wiemy, że możemy polegać każdy na sobie i zawsze przez to w torze dajemy z siebie jeszcze więcej. Wiemy, że jak dobrze popłyniemy, jak zrobimy to, co potrafimy najlepiej, to może się dla nas dobrze skończyć – mówi Mateusz Biskup o starcie w Paryżu.

Polska czwórka podwójna wystąpi w przedbiegu w sobotę (27 lipca) o godz. 12.40. Ich rywalami będą Estończycy, Włosi i Szwajcarzy. Transmisja z zawodów odbędzie się w TVP Sport oraz Eurosporcie. Ewentualny repasaż będzie miał miejsce 29 lipca o godz. 11.20. Finał A odbędzie się 31 lipca o 12.26. Oby z lisewianinem w stawce.

