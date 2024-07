Miasto chce zaprojektować modernizację ulic w Kałdowie. Przymierza się też do dwóch nowych ścieżek rowerowych. Co to będzie?

Nie ma chyba takiej okolicy w Malborku, której mieszkańcy nie przypominaliby się władzom o poprawę stanu infrastruktury. Lista życzeń jest długa. Jednym z punktów jest Kałdowo, którego społeczność już dawno wskazuje na potrzebę remontu ulic Tczewskiej i Solskiego. Bo turyści, bo droga do szkoły, bo ci, którzy tam mieszkają, mają po prostu dość złej nawierzchni.

ZOBACZ TEŻ: Mieszkańcy Kałdowa w Malborku skarżą się na stan dróg. "Dziury takie, że uszkodziłam sobie auto"

Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację tych dwóch ulic.

Robimy to na wszelki wypadek, bo wiemy, że ruszył nabór do przyszłorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Możliwe, że w tym akurat konkursie nie będzie potrzebny gotowy projekt techniczny. Ale sprawdziliśmy, na które ulice wcześniej staraliśmy się o dofinansowanie i w których przypadkach nie mamy dokumentacji. By móc składać wnioski do innych programów, gdzie wymagane są gotowe projekty, zdecydowaliśmy, że zlecimy zaprojektowanie modernizacji ulic Tczewskiej i Solskiego – tłumaczy Marek Charzewski, burmistrz Malborka.