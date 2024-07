Miasto próbuje sprzedać ten dom w Malborku, a póki co, zamieszkali w nim bezdomni Radosław Konczyński

Malborscy bezdomni potrafią sobie radzić... Włamali się do miejskiego budynku, który urząd próbuje sprzedać, i tam zamieszkali. Jak się okazuje, to nie pierwszy raz w krótkim odstępie czasu. Już raz wejście do zabytkowego domu było zabezpieczane.