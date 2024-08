Miejskie nieruchomości do kupienia w Malborku. Mieszkania, działki pod domki i grunty inwestycyjne warte grube miliony

Nieruchomości na sprzedaż w Malborku. Na co miasto szuka kupca?

Dochody ze sprzedaży wspólnego majątku miasta zasilają budżet Malborka. To nic nadzwyczajnego, tak robią władze samorządowe w całej Polsce. Zgodnie z uchwałą budżetową, wpływy z tych transakcji w 2024 r. mają wynieść 7 mln zł . Według oficjalnej informacji po pierwszym półroczu było to niecałe 1,7 mln zł.

To tereny pod inwestycje z branży hotelowej. Wycenione na ponad 19,3 mln zł . Czy znajdzie się kupiec? To okaże się pod koniec sierpnia.

Co kupienia najtaniej? Letnia promocja cenowa dotyczy zabytku

Na drugim cenowym biegunie są działki pod domy jednorodzinne. Nie są tanie, bo za nieco ponad 1000 m kw. trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 120 tys. zł. Przy czym to ceny wywoławcze. Jeśli ustawi się kolejka chętnych, to kto wie, czym zakończy się licytacja. W przeszłości Urząd Miasta odnotowywał już takie rekordy.

Obecnie wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków można kupić w cenie mieszkania, bo w ogłoszeniu o przetargu mowa jest o 568 316 zł.

- Czy to tanio, jeśli na remont trzeba wydać ok. 4 mln zł? - słyszymy od włodarza. - Jeśli ta obniżka wyda się taka atrakcyjna, to pojawi się wielu inwestorów. To jest zabytek, co znacząco ogranicza remont.