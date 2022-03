Mieszkańcy powiatu malborskiego pomagają Ukrainie. Aktualne informacje o zbiórkach i innych inicjatywach

17.03.2022 r.

W Malborku nie ma kolejki uciekinierów z Ukrainy po PESEL. Ilu uczniów jest w szkołach?

Pierwsze osoby z Ukrainy zwracają się już do Urzędu Miasta Malborka o nadanie numeru PESEL.

Aktualnie uchodźcy zgłaszają się, by pobrać wniosek, mogą również zrobić potrzebne zdjęcie w Szkole Łacińskiej. Są również zapisywani na konkretny termin, by dokończyć formalności – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Ale kolejek nie ma i tak, bo i uchodźców w Malborku nie ma jeszcze aż tak wielu. Przed południem w czwartek (17 marca 2022 r.) w magistracie oficjalnie zgłoszone zostały 504 osoby, mniej więcej połowa to dzieci i młodzież do 1 roku życia. Według szacunków, w całym mieście aktualnie może znajdować się ok. 600-700 ukraińskich uchodźców uciekających przed rosyjską agresją.