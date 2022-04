Mieszkania w Malborku do kupienia do 200 tys. zł. Za taką cenę coraz trudniej kupić coś gotowego do zamieszkania. Oto oferty z OtoDom.pl Maria Sosna

Co aktualnie można kupić na rynku nieruchomości do 200 tys. zł w Malborku? To najczęściej nieduże mieszkanka lub takie, które wymagają remontu, a więc i dodatkowych nakładów. Przejrzeliśmy oferty z serwisu OtoDom.pl z początku kwietnia.