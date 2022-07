Miłoradz. Dawna Wozownia zaprasza na tradycyjne żniwa. Będzie można upiec chleb i podejrzeć, jak robi się ser z koziego mleka

Dawna Wozownia w Miłoradzu latem wygląda przepięknie. To rodzaj żuławskiego skansenu, który gospodarze miejsca tworzą od lat. Pełno tam dawnych maszyn rolniczych, które już dawno wyparła mechanizacja.

To naturalna sceneria do kultywowania tradycji. Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach pieczołowicie rekonstruuje lokalne zwyczaje. Jednym z nich są żniwa, które będzie można oglądać 31 lipca (niedziela). Można się będzie przekonać, jak wyglądały, gdy gospodarze używali tylko kos i sierpów. Było ciężko, ale dzisiaj to jak żywe scenki rodzajowe. Tym bardziej, że rekonstruktorzy używają typowo chłopskich strojów.