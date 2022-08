Miłoradz. W Dawnej Wozowni w niedzielę seans filmowy. "Legendy Żuławskie" powstawały m.in. na cmentarzu w Stogach

Stowarzyszenie Dawna Wozownia na Żuławach zaprasza na „Legendy Żuławskie”.

Zapraszamy na długo oczekiwaną projekcję filmu, podczas której przeniesiemy się w czasie. To spotkanie jest dla tych, którzy lubią ciekawe opowieści przedstawione z nutką tajemniczości i grozy – zachęca Katarzyna Burchardt z Dawnej Wozowni w Miłoradzu.

"Legendy Żuławskie" to krótkometrażowy film fabularny, w którym prezentowane są trzy niezależne historie. Każda z nich opowiedziana jest z perspektywy innego reżysera, ale ostatecznie tworzą jedną spójną całość. Zdjęcia były realizowane w 2021 r. na terenie Żuław Wiślanych. To krótkometrażowy film fabularny, w którym prezentowane są trzy niezależne historie. Każda z nich opowiedziana jest z perspektywy innego reżysera, ale ostatecznie tworzą jedną spójną całość. Zdjęcia były realizowane w 2021 r. na terenie Żuław Wiślanych.

Jedna z nich, „Mokra koszulka”, powstawała na cmentarzu w Stogach w gminie Malbork.

Jak zapowiadają twórcy, ta część to opowieść o miłości matki do dziecka. To więź tak potężna, że nie pokona jej nawet śmierć. Niepohamowana rozpacz po stracie może być jednak bardzo niebezpieczna. To pomost, łączący dwa światy – żywych i umarłych. To była szczęśliwa rodzina. Jedna z wielu na Żuławach Wiślanych. Nic nie zapowiadało tragedii, która ograbiła ich z radości, dając w zamian tylko ból i niewyobrażalne cierpienie. Śmierć to zakończenie życia, ale tylko po jednej stronie…