Miłoradz. W Dawnej Wozowni w sobotę warsztaty z pieczenia chleba razowego. Swoją wiedzą podzieli się mistrz piekarniczy

Coraz częściej szukamy pysznego, prawdziwego pieczywa, zaglądając do małych piekarni, które hołdują tradycjom. A gdyby tak przygotowywać go we własnej kuchni? Kto nie wie, jak się do tego zabrać, może skorzystać z okazji, bo w najbliższą sobotę (21 maja) Eugeniusz Pytel, mistrz piekarniczy z 30-letnim stażem, pokaże, jak to się robi.

Zapraszamy na warsztaty, gdzie aż miło będzie na duszy, gdy w Wozowni zakwas wasz chlebek poruszy – zachęca Katarzyna Burchardt ze Stowarzyszenia Dawna Wozownia na Żuławach.