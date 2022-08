Miłoradz. Warsztaty kulinarne z Bogdanem Gałązką już we wrześniu w Dawnej Wozowni. W planie lekcji gotowania aż 12 potraw

Lekcja gotowania z Bogdanem Gałązką to nie jakaś tam nuda w gorącej kuchni. To trochę kulinarny performans. Prowadzący warsztaty jest nie tylko znakomitym restauratorem, ale historykiem jedzenia, który specjalizuje się w rekonstrukcji historycznej kuchni średniowiecza i późnego renesansu. No i przede wszystkim, potrafi pięknie opowiadać o gotowaniu, mając w zanadrzu nie tylko wiele receptur, ale i związanych z nimi anegdot.