Na placu zabaw nad Nogatem stoi pumptrack dla rowerzystów. Kiedy pojawią się kolejne urządzenia?

Jakie atrakcje na placu zabaw nad Nogatem?

Nowa miejska atrakcja na sporym terenie między ulicą Parkową a Nogatem miała być gotowa prawie roku temu, ale miasto rozwiązało umowę z pierwszym wykonawcą, argumentując to opóźnieniami. W kolejnym przetargu została wybrana firma z Malborka, która właśnie realizuje inwestycję.

Zgodnie z umową, nowy wykonawca miał zakończyć wszystkie prace wraz z montażem urządzeń rekreacyjnych do 30 kwietnia, ale już wiadomo, że będzie opóźnienie. Jak usłyszeliśmy w magistracie, wszystko przez trudne warunki gruntowe. W marcu miała się rozpocząć instalacja poszczególnych elementów placu zabaw, jednak na zbyt grząskim terenie było to zbyt trudne. Do tej pory udało się zamontować pumptrack dla rowerzystów.