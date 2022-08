Najmniejsze mieszkania do kupienia w Malborku [TOP 5]. Jest w czym wybierać, bo ceny są zróżnicowane. Oferty pochodzą z serwisu OtoDom.pl

Irena Santor śpiewała kiedyś piosenkę o małym mieszkanku: „to moje szczęście, to moje sny”. Co prawda, było na warszawskim Mariensztacie, ale tekst, który powstał w 1950 r. wciąż jest aktualny: „I już w nim tapczan i radio Tesla, biurko, firanki, fotele dwa, jakiś kredens, pies, cztery krzesła, Wszystko na raty z PCH”. PCH to dawna Państwowa Centrala Handlowa, odpowiedzialna za zaopatrzenie w sklepach. Choć zniknęła wraz z PRL, to kupowanie na kredyt i wyposażenia, i samego mieszkania nie jest obecnie nikomu obce.