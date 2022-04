Napis "Malbork" prześwietli Komisja Rewizyjna? To pomysł radnych. Wszystko przez "O", które wywołało kontrowersje i mówiła o nim cała Polska

Co ciekawe, ta propozycja nie jest uzasadniona potrzebą sprawdzenia legalności, rzetelności, celowości i gospodarności. Jako zadanie małe wybrane w głosowaniu mieszkańców do realizacji ustawienie siedmiu liter powinno kosztować maksymalnie 25 tys. zł, bo takie są zasady budżetu obywatelskiego. Jednak w trakcie okazało się, że trzeba dołożyć prawie drugie tyle, bo 20 tys. zł. Całość pochłonęła więc 45 tys. zł: sam napis, jak nam wcześniej tłumaczono w Urzędzie Miasta, to 38,4 tys. zł, pozostałe wydatki, czyli przygotowanie projektu budowlanego, map i usług geodezyjnych, nadzory właścicielskie, to 6,6 tys. zł. Na te wydatki była jednak zgoda Rady Miasta.