Nastolatkowie z narkotykami zatrzymani w Malborku. Policjanci szukali uciekiniera z ośrodka wychowawczego, a znaleźli zabronione środki

Policja zatrzymała nastolatków z narkotykami w Malborku

Jak poinformowała w czwartek (1 sierpnia) Komenda Powiatowa Policji w Malborku , miejscowi funkcjonariusze „od pewnego czasu poszukiwali 16-latka, który przebywał na ucieczce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego”. Podejrzewali również, że nieletni może być zamieszany w sprawę włamania do lokalu gastronomicznego na terenie miasta.

Od razu rzucił się do ucieczki, lecz po pościgu został ujęty przez dzielnicowego. Do interwencji został także skierowany drugi patrol dzielnicowych i funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego – relacjonuje st. sierż. Martyna Orzeł.

Podczas akcji na poddaszu policjanci zabezpieczyli prawie 20 gramów amfetaminy i marihuany.

- Poszukiwany 16-latek decyzją sądu trafi do okręgowego ośrodka wychowawczego, a za kradzież z włamaniem będzie odpowiadał przed sądem rodzinnym. 14-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających i o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Pozostali, czyli dwóch 17-latków i 18-latek noc spędzili w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, po czym usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Za to przestępstwo grozi im kara do 3 lat pozbawienia wolności – wyjaśnia st. sierż. Martyna Orzeł.