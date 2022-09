Niedziela na Castle Triathlon Malbork 2022 [ZDJĘCIA cz. 2]. Drugiego dnia rywalizowali też uczestnicy 1/2 ironmana Radosław Konczyński

Ponad 400 osób przystąpiło w niedzielę (4 września) do rywalizacji na 1/2 ironmana podczas Castle Triathlon Malbork. Zmagania zaczęły się o godz. 9, ale zanim to nastąpiło, uczestnicy usłyszeli "Bogurodzicę", tak jak trzy godziny wcześniej startujący na pełnym dystansie. W "połówce" do pokonania było 1,9 km w rzece, 90 km na rowerze i 21,1 km w biegu.