Niedziela na Castle Triathlon Malbork 2022 [ZDJĘCIA cz. 4]. Uczestnicy ironmana i "połówki" na trasie biegowej Radosław Konczyński

Castle Triathlon Malbork 2022 przeszedł już do historii. Ale jeszcze wracamy do tego, co działo się w niedzielę (4 września). Rywalizacja trwała od 6 radno prawie szesnaście godzin. Etap pływacki i kolarski pokazywaliśmy w poprzednich galeriach zdjęć, a powyżej możecie obejrzeć, jak wyglądały zmagania uczestników 1/2 IM i pełnego dystansu na trasie biegowej. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia odpowiednio 21,1 km i 42,195 km.