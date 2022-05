Noc Muzeów w Malborku. Do zamku nie ma już biletów. Muzeum Miasta Malborka zaprasza na nową wystawę

Zamek w Malborku oferuje nocne zwiedzanie z przewodnikiem trasą prowadzącą przez wały von Plauena, dziedziniec Zamku Średniego, Wielki Refektarz i Pałac Wielkich Mistrzów, dziedziniec Zamku Wysokiego, kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim, tarasy i ogród wielkich mistrzów, fosy i Międzymurze Zachodnie. To wszystko zobaczą od godz. 20 do 1 ci, którzy zdążyli kupić bilet. Wejściówki błyskawicznie się rozeszły. We wtorkowy wieczór (10 maja) w internetowym systemie zakupu były tylko pojedyncze sztuki.

Ale Muzeum Zamkowe zaprasza też do swoich oddziałów, m.in. do Sztumu, gdzie zamek będzie dostępny 14 maja w godzinach 20-23 (ostatnie wejście o godz. 22.30). Można zwiedzić wystawy w skrzydle południowym oraz dziedziniec z audioprzewodnikiem. O godz. 20 i 21.30 w sali wykładowej w skrzydle południowym odbędzie się prelekcja na temat historii dawnej letniej rezydencji wielkich mistrzów krzyżackich. W programie także zwiedzanie siedziby Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej w skrzydle wschodnim, a na dziedzińcu dostępne będą stanowiska prezentujące dawną muzykę, średniowieczne gry, kaligrafię, ziołolecznictwo i czerpanie papieru. Bilety w cenie 1 zł do kupienia w kasie muzeum lub online.