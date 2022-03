Nordic walking do 34 km od Malborka. Urokliwe trasy na weekend 5 - 6 marca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 34 km od Malborka. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Wycieczka piesza po ''drugiej'' stronie Wyspy Sobieszewskiej. Ta część wyspy jest odwiedzana (pieszo) znacznie rzadziej niż jej część nadmorska. Mimo to warto się tu wybrać ze względu na ciekawe miejsca i sporo ładnych widoków. Udało mi się podejrzeć bobry i foki, ale ze sporej odległości. Polecam tę trasę. Nawiguj

Dziś wybraliśmy się na podbój Wyspy Sobieszewskiej. Ciekawe miejsca: Rezerwat Mewia Łacha, puste plaże, Góra Orla, wieża ciśnień, opuszczona jednostka wojskowa, Rezerwat Ptasi Raj, Mierzeja Messyńska. Trasa wycieczki jest łatwa do pokonania, dystans też nie jest za długi, więc warto się tam wybrać zimą. Nawiguj

Szukasz kijków, które będą idealne do rozpoczęcia …

Nexeri Nerka / Saszetka / Pas 7` do Biegania, Fitness, Nordic ...

Kijki nordic walking inSPORTline Potosi to nowocze…

InSPORTline, Kijki do Nordic Walking, Hallti regulowane, czarny

InSPORTline, Kijki do Nordic Walking, Slogen regulowane, czarny

Kijki nordic walking inSPORTline Vilarica to nowoc…

Spokey Kijki do nordic walking Zion Szary

Spokey Kije Do Nordic Walking Rubble 922208

To może Ci się przydać do nordic walking

Wycieczka piesza w poszukiwaniu fok i bursztynu. Trasa jest dość łatwa do pokonania, ale cały odcinek ujścia Wisły jest pokryty grubą warstwą lodu i trzeba uważać, żeby się nie przewrócić. Foki mimo sporej odległości same podpływają, jak tylko coś je zainteresuje (obserwacja przez lornetkę). Trochę bursztynu udało się pozbierać, ale na większe kawałki nie ma co liczyć.

Nawiguj