Nowe boisko ze sztuczną trawą w Malborku już praktycznie gotowe. Dobiega końca inwestycja na Stadionie Miejskim

Nowa sztuczna murawa już leży na boisku przy Toruńskiej w Malborku

Modernizacja bocznego boiska ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim przy ul. Toruńskiej powinna zakończyć się w sobotę (27 lipca). Jeszcze dzień wcześniej trwały ostatnie prace. Potem przyjdzie pora na odbiory i w sierpniu, jak zakłada zarządca obiektu - Ośrodek Sportu i Rekreacji, nową murawę będą już mogli testować piłkarze. A ci mogą być pewni, że będzie grało im się dużo lepiej niż na dotychczasowym "betonie", czyli wytartej, wysłużonej nawierzchni.

Przypomnijmy, że na boisku piłkarskim o powierzchni 74 m x 121 m zdemontowana została stara trawa syntetyczna. Wykonawca musiał też zdjąć podkład amortyzujący, by wyrównać całą płąszczyznę, czego wcześniej nie było w planach, a co wiązało się z koniecznością wydłużenia czasu robót. Na to zostały położone i sklejone rolki nowej nawierzchni spełniającej wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf.