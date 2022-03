Nowy Staw. Bieg i marsz z okazji Dnia Kobiet odbył się tu po raz pierwszy. "Sto lat" i panie przodem [ZDJĘCIA cz. 1]

W wydarzeniu, które Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki zorganizowało w sobotnie popołudnie (12 marca), wzięło udział wielu mieszkańców województwa pomorskiego. Całkiem licznie reprezentowane było woj. warmińsko-mazurskie (uczestnicy m.in. z Elbląga i Olsztyna), ale pojawili się też goście z woj. kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń, Brodnica).

Start i meta na dystansie 5 kilometrów zlokalizowane były u zbiegu rynku Kościuszki i ul. Mickiewicza. W pierwszych liniach stanęły panie – biegające i uprawiające nordic walking. Panowie tym razem usunęli się do tyłu. Najpierw rozległo się gromkie „Sto lat” z okazji Dnia Kobiet, potem panie pierwsze, a krótko po nich mężczyźni ruszyli na trasę, która wiodła ulicą Mickiewicza, dalej za Nowy Staw do skrzyżowania z drogami do Parszewa i Tralewa. Tam zawracali i tą samą drogą zmierzali do mety.