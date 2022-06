Nowy Staw. Kompleks basenów na stadionie znów działa. Burmistrz zachęca do odpoczynku

Na stadionie przy ul. Sportowej ustawionych zostało pięć dużych, dwa średnie i dwa małe baseny. Są przeznaczone dla chętnych w każdym wieku.

- To już kolejne wakacje, podczas których mieszkańcy miasta i gminy Nowy Staw, ale też goście z okolicznych miejscowości będą mogli korzystać z tej formy wypoczynku - mówi Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. - Pogoda w ostatnich dniach jest upalna, a wysokie temperatury mają się utrzymywać, więc wypoczynek nad wodą jest idealną propozycją na spędzenie wolnego czasu w gronie przyjaciół i rodziny. Zachęcam też do korzystania z pobliskich boisk do gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną. Zachęcam do aktywnego wypoczynku.

Na kompleksie basenów trzeba przestrzegać regulaminu i stosować się do wytycznych pracowników Referatu Sportu i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego, a także ratowników wodnych.