Nowy Staw. Msza za pokój na świecie i naród ukraińcki zamiast rocznicy 77 wyzwolenia miasta. Władze zmieniają charakter uroczystości

Malbork już wcześniej wycofał się z organizacji uroczystości mających związek z wydarzeniami z 1945 r. Pytany o to przez nas burmistrz Marek Charzewski deklarował, że w tym roku, w związku z napaścią Rosji na Ukrainę, 17 marca nie będzie żadnych obchodów związanych z zakończeniem działań wojennych w mieście. Tym bardziej, że od lat budziło to kontrowersje: czy był to wyzwolenie, czy raczej początek nowej, bo radzieckiej okupacji.

Również starosta Mirosław Czapla zapowiedział, że Zarząd Powiatu nigdzie się w malborską rocznicę nie wybiera.

17 marca nie idziemy pod żadne pomniki, żadnego składania kwiatów nie będzie, nie uczestniczymy w żadnych uroczystościach związanych ze zdobyciem czy wyzwoleniem Malborka – ogłosił starosta.

Nowy Staw ogłosił przygotowania do swoich obchodów. Miały odbyć się między 10 a 13 marca, bo do 11 marca 1945 r. miasto zostało całkowicie opanowane przez wojska sowieckie, a do 13 marca oddziały 2 Armii Uderzeniowej zajęły także okoliczne miejscowości, dochodząc do rzeki Linawy.

Jednak w środę (9 marca] na profilu Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w mediach społecznościowych ukazał się krótki wpis informujący o zmianie planów.