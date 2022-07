Nowy Staw. Nowa karetka dla stacji pogotowia Powiatowego Centrum Zdrowia. Najcięższy i... pierwszy żółty ambulans w spółce

Nowy ambulans został oddany uroczyście do użytku w środę (13 lipca) w Zespole Służb Ratowniczych w Nowym Stawie , gdzie mieści się jedna z dwóch baz ratowników medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia (drugą mają w Malborku przy ul. 500-lecia). Samochód dostarczyła firma Ratownik-Ambulanse z Jabłonnej , wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez PCZ. Pojazd kupiony za 582 237 zł zastąpił wysłużoną, już 7-letnią karetkę. Przede wszystkim ten czas eksploatacji przesądził o wyborze miejsca, bo malborskie karetki używane w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego są sporo młodsze; tabor był wymieniony w ostatnich pięciu latach.

- Jest to największa karetka, jaką w tej chwili dysponujemy, i pierwsza żółta w zasobach PCZ, a to z kolei wynika z faktu, że do 2025 roku wszystkie ambulanse muszą zmienić barwy na żółte. Takie standardy będą obowiązywały w państwowym ratownictwie medycznym – wyjaśnił Paweł Chodyniak, prezes PCZ w Malborku.