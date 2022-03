Nowy Staw. Wkrótce bieg z okazji Dnia Kobiet. Droga w kierunku Lichnów będzie zamknięta dla ruchu

Nowostawski Bieg i Marszu Nordic Walking z okazji Dnia Kobiet zbliża się wielkimi krokami. Zgłoszenia odbywają się do 11 marca, ale jeżeli po zakończeniu rejestracji internetowej pozostaną wolne miejsca, będzie można zgłosić się jeszcze w dniu imprezy, 12 marca. Organizatorzy ustalili łącznie limit 200 uczestników dla biegu i marszu, a już (stan na 6 marca) chęć udziału zadeklarowały 182 osoby. Zgłoszenia odbywają się poprzez stronę www.elektronicznezapisy.pl, opłata startowa do 11 marca wynosi 30 zł.

Rywalizacja (chociaż w wielu przypadkach rekreacja) odbędzie się na dystansie 5 kilometrów na trasie, która będzie wiodła z rynku Kościuszki ulicą Mickiewicza w kierunku Lichnów, do skrzyżowania z drogami do Parszewa i Tralewa. Tam uczestnicy zawrócą, by podążyć w kierunku mety na rynku Kościuszki. I to bardzo ważna informacja dla kierowców: w godz. 15-16 droga będzie zamknięta dla ruchu kołowego.