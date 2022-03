Nowy Staw. Wkrótce Turniej Szachowy o Puchar Ziemi Żuławskiej. Można już się zgłaszać

Zawody, których organizatorami są Urząd Miejski oraz NCKiB, odbędą się 23 kwietnia w Galerii Żuławskiej. Będzie to rywalizacja na dystansie 7 rund po 10 minut na rundę w systemie szwajcarskim. Nad jej przebiegiem będzie czuwał sędzia główny Marek Dackiewicz.

Organizatorzy przewidzieli cztery kategorie startujących:

juniorzy do 9 lat,

juniorzy do 12 lat,

juniorzy do 18 lat,

seniorzy powyżej 18 lat.

Dla zawodników, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, przygotowano bony podarunkowe: w kategoriach juniorskich odpowiednio o wartości 200, 150 i 100 zł, a w kategorii seniorów – 300, 200, 100 zł.

Wpisowe dla graczy do lat 12 wynosi 5 zł, juniorzy do lat 18, emeryci i renciści – 10 zł, dorośli – 15 zł. Mieszkańcy gminy Nowy Staw są zwolnieni z opłaty. Już można się zgłaszać telefonicznie pod nr. tel. 55 271 51 56 w NCKiB w godz. 7.30-15.30. Taka możliwość będzie również bezpośrednio przed turniejem – 23 kwietnia w godz. 9.30-10 w Galerii Żuławskiej. O godz. 10 odbędzie się uroczyste otwarcie imprezy, a potem rozpocznie się rywalizacja przy szachownicach, która ma potrwać do godz. 13.30.