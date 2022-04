Nowy Staw. Znani kabareciarze zaprezentowali swój stand-up w Galerii Żuławskiej

Kolejnym bohaterem wieczoru był Łukasz Kaczmarczyk, komik na co dzień związany z Kabaretem Młodych Panów, ale niezależnie od tego próbuje swoich sił w stand-upie. Dał radę, sądząc po reakcjach widowni.

Z kolei Michał Pałubski, znany z Formacji Chatelet, przedstawił swój nowy program pt. "Jak myślisz, że jest ok... to nie jest ok".

- Mówi się, że głupota nie boli i faktycznie na co dzień Michał nie odczuwa objawów bólowych, bo jego głupota objawia się przemyśleniami, ale nie takimi mądrymi, które pchną świat do przodu… To są takie głupie przemyślenia, najgłupsze z głupich… Chcesz zobaczyć jak "głupi" może być człowiek inteligentny? - można było przeczytać w zapowiedzi wydarzenia, a w piątek, pękając ze śmiechu, przekonała się o tym publiczność.