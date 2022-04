Nowy Staw. Żuławski Zlot VAG SHOW powraca. Podczas majówki znów będzie można oglądać piękne samochody

Do tej pory w Nowym Stawie odbyło się dwanaście zlotów miłośników aut z grupy Volkswagena. Z biegiem lat zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy - VAG Żuławy oraz Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki - musieli zwiększyć miejsce dla samochodów parkujących na placu przy ulicy Bema.

Do miasteczka przyjeżdżały setki kierowców m.in. volkswagenów, audi, seatów, škód i innych aut z grupy VAG z województw Polski północnej. Dla mieszkańców zawsze była to okazja, żeby z bliska przyjrzeć się autom, a uczestnicy mogli pochwalić się nimi nie tylko w trakcie postoju, ale podczas przygotowanych konkursów. Wybierano np. najniższe auto zlotu czy najgłośniejszy wydech. Do udziału w zlotach dopuszczano też posiadaczy aut innych marek, po wnikliwej selekcji dokonywanej przez organizatorów.

Impreza cieszyła się tak dużym powodzeniem, że na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń, który - tak jak wiele innych wydarzeń - przerwała epidemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.