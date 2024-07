O tym, jak rósł Malbork... Odbyło się kolejne wakacyjne spotkanie z historią w ramach cyklu PTTK

Spacery z przewodnikiem PTTK. "Jak rósł Malbork"

- Najpierw zaczęto budować zamek, a dopiero przy nim miasto. Początki budowy zamku to około 1274, 1275 roku, tak dokładnie nie wiadomo, a miasto przywileje lokacyjne uzyskało w 1286 roku. Wybór miejsca, gdzie powstało miasto, był konsekwencją tego, że Krzyżacy najpierw wybrali dobre warunki do lokalizacji zamku, w zakolu rzeki Nogat wykorzystanym jako element obrony od strony zachodniej i północnej. Rzeka była naturalną fosą, można powiedzieć. Na wschód w obniżeniu terenu rozciągały się mokradła, czyli też podejście było utrudnione, co miało walory obronne. Praktycznie jedyną dosyć przystępną stroną, żeby dojść do zamku, była południowa. Dlatego miasto powstało też m.in. dlatego, żeby chronić zamek od tej strony – opowiadał Adam Chęć, przewodnik z Oddziału Przewodnickiego PTTK im. Stefana Dubyny w Malborku.

Jak wyjaśnił, oprócz walorów obronnych Krzyżacy, wybierając miejsce, wzięli pod uwagę dostęp do materiałów budowlanych.

- Miejsce z natury obronne, jeszcze dodatkowo wzmocnione fosami, kanałami, murami obronnymi, ale w pobliżu były też podstawowe surowce, które można było wykorzystać do budowy zamku. Chodziło o to, żeby były w jak najbliższej odległości, żeby nie było problemu z ich dostarczaniem na plac budowy. To warstwy gliny do wyrobu cegieł czy głazy narzutowe wykorzystywane m.in. do budowy fundamentów. Wapno do zaprawy uzyskiwano z kamieni wapiennych sprowadzanych z okolic Kalwy. Używano bardzo dużo drewna jako materiał budowlany, ale także paliwo do różnego rodzaju pieców, a sprowadzano je z tzw. Puszczy Sztumskiej. W Benowie powstał nawet urząd leśniczego krzyżackiego, który miał za zadanie m.in. pozyskiwanie drewna na potrzeby budowy zamku, ale mieszczanie też mogli je wykorzystywać. Drewno można było staczać z wysokiego brzegu do rzeki i wraz z prądem było dostarczane do miasta i do zamku – opowiadał Adam Chęć.