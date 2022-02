Opinia. W Parku Miejskim wycięto drzewa. Mieszkaniec Malborka pyta, czy to naprawdę było potrzebne

„Pomarańczowa rewolucja”

Ja wszystko rozumiem, covid, Ukraina, są ważniejsze sprawy, ale te ważniejsze sprawy nie powinny być wykorzystywane, by zapominano o tych mniej ważnych, o tych z naszego podwórka. Bo ktoś znowu pod naszym nosem ścina zdrowe prężne drzewa w parku miejskim, być może zasłaniając się jakimiś nasadzeniami badyli. I zabiera nam tlen. Kiedy jest koniec? Kiedy jest koniec tego szaleństwa, tego barbarzyństwa, tego bezprzykładnego szkodnictwa społecznego. Tej pazerności. Gdy nie zostanie już żadne drzewo?

Skąd ten lament, histeria, rozdzieranie szat? Spowodował to spacer do parku wzdłuż ogródków działkowych „Przy zamku” i dalej, ulicą Parkową i Sportową, wzdłuż ogródków działkowych „Juranda”, okalających park do stadionu. Obfitował w liczne odkrycia. Drzewa leżące pokotem i nie dlatego, że wiatr je połamał, nie, nie. Wówczas można by uznać to za działanie natury, taka kolej rzeczy. Nic z tych rzeczy. Dziwnym trafem leżą te ponumerowane, oznaczone pomarańczowym sprayem. I to jeszcze nie wszystkie. Całe mnóstwo zdrowych, nieściętych jeszcze drzew czeka cierpliwie w swej niewiedzy na swoją kolej. Czeka na egzekucję. W pomarańczy. Skoro są oznaczone, odbywa się to drogą oficjalną, za zgodą władz powiatu.