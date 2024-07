Pat w Radzie Miasta Malborka. Radni nie potrafią dojść do porozumienia, by wybrać przewodniczących komisji stałych i ich zastępców

Radny Dariusz Kowalczyk mógłby obstawiać w grach liczbowych. Zgłosił się do pracy tylko w Komisji Rewizyjnej i został jej przewodniczącym. To niemal jak wygrana na loterii, bo jest jedynym szefem jedynej z 6 komisji stałych Rady Miasta Malborka. W przypadku pozostałych jest pat. ”Życzę radnym, by taki kompromis znaleźli w pozostałych komisjach” – mówi Kowalczyk.

Komisje stałe Rady Miasta Malborka. Wybory przewodniczących i zastępców

Miało być porządkowanie spraw organizacyjnych w Radzie Miasta Malborka po tym, jak wojewoda pomorska uchyliła uchwały dotyczące wyboru składów 6 komisji stałych. Trzeba było ustalić na nowo nie tylko listy członków, ale również przewodniczących i ich zastępców.

Komisje stałe zostały wybrane 18 lipca, podczas nadzwyczajnej sesji. Padły wówczas malborskie rekordy, bo do 4 komisji zgłosiło się po 20 z 21 radnych. Kandydaci na ich szefów i wiceszefów mieli zostać uzgodnieni przed kolejnym posiedzeniem Rady Miasta, by radni mogli je przyjąć uchwałami. Projekty znalazły się nawet w porządku obrad. Jednak trzeba je było w większości przypadków wykreślić. A to dlatego, że w większości przypadków był pat: jak 10 radnych było „za”, to drugie 10 – głosowało „przeciw”.

Na sesję trafiło więc tylko 5 zamiast 12 projektów uchwał: w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jedynym radnym, który w głosowaniach Rady Miasta uzyskał poparcie, był Dariusz Kowalczyk, który wcześniej otrzymał rekomendację większości z 17-osobowego składu Komisji Rewizyjnej. Nad projektem uchwały w tej sprawie głosowało 19 radnych, sam zainteresowany wstrzymał się od głosu, nie brał udziału w głosowaniu radny Zbigniew Kowalski. Później sytuacja się skomplikowała. Podczas głosowania nad kandydaturą radnego Adama Ilarza na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji „za” było 10 radnych, „przeciw” też 10, 1 radny wstrzymał się od głosu. W identyczny sposób zakończyło się głosowanie w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego tej komisji, na którego sami członkowie wskazali radnego Macieja Kędzierskiego.

"Jestem "za", a nawet przeciw". Poparcie w komisji, na sesji odwrotnie

Wielkim zaskoczeniem były wybory przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji. Wydawało się, że kandydatki to największe pewniaczki, bo uzyskały jednogłośne poparcie członków komisji, której posiedzenie odbyło się dzień wcześniej. Tymczasem kandydatura radnej Bożeny Piątkowskiej, która miała stanąć na czele komisji nie przeszła, bo 10 głosów było „za”, 10 „przeciw”, jeden radny wstrzymał się od głosu. Przepadła też kandydatka na stanowisko zastępczyni, bo na radną Ewę Karamon nie zagłosował nikt, za to... 20 radnych było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Bożena Piątkowska nie kryła zaskoczenia takim obrotem sprawy. Czy ta rada nasza jest chora czy zdrowa? Coś mi tu nie gra. Kto manipuluje radnymi? Czy jesteśmy ludźmi poważnymi, szanujemy się nawzajem? I czy my szanujemy mieszkańców. Wszyscy powołują się na mieszkańców i ich dobro. Tymczasem w ciągu paru godzin w nocy zmienia się decyzja. Mnie jest przykro, że dostaję 10 głosów przeciw, a radna Ewa Karamon nawet 20 głosów przeciw. To są absurdy – komentowała podczas sesji Bożena Piątkowska.

To w obecnym składzie Rady Miasta najbardziej doświadczona radna. Po raz pierwszy została wybrana w 1994 r. i od tamtej pory nieprzerwanie zasiada w samorządowych ławach. Tym bardziej nie kryła zdziwienia wynikami głosowania. - Jeżeli komisja zaopiniowała kandydatury na przewodniczącego czy zastępcę, to powinniśmy być lojalni wobec siebie. Czy my jesteśmy w Sejmie czy Senacie? Czy mamy tu partie polityczne? Jesteśmy wybrańcami mieszkańców. Albo pracujemy dla ich dobra, albo, proszę, oddajcie te mandaty, ja też oddam, bo to nie tędy droga. Kto nami manipuluje? – zwróciła się do zebranych. - Ludzie głosują jak marionetki. Nie mam żalu do nikogo, ale, na litość boską, bądźmy poważni, przestańmy powielać złe wzorce, mamy być dla mieszkańców. Zacznijcie myśleć samodzielnie.

Prowadzący obrady przewodniczący Jacek Markowski przyznał, że bardzo zależało mu, by komisje wybrały swoich szefów.

Ale to, że znalazło się 20 osób w każdej komisji, prócz rewizyjnej oraz skarg wniosków i petycji, to jest precedens. Jak znam kadencje, w których uczestniczyłem, nigdy nie miało to miejsca – mówił Jacek Markowski. Głos zabrał też radny Paweł Dziwosz.

- Z przykrością muszę stwierdzić, że jako Rada Miasta ośmieszamy się wobec mieszkańców i opinii publicznej. Mówi się o nas w środowisku samorządowym w województwie, a niedługo pewnie będzie mówiło się w Polsce – stwierdził. Jak mówił, 4-osobowy skład Klubu Radnych KWW Pawła Dziwosza popierał w komisjach przedstawicieli różnych klubów czy ugrupowań obecnych w radzie. Wykazujemy się chęcią współpracy i dialogu. Chcemy rozmawiać. Nie zapominajmy dla kogo zostaliśmy wybrani. Dobro mieszkańców jest najważniejsze. Przychylam się do głosu o manipulacji. Wierzę, że rozsądek wygra, ale przestańmy uprawiać tę farsę – zaapelował do radnych Paweł Dziwosz.

Czy radni dojdą do porozumienia? Dariusz Kowalczyk może być wzorem

Ale choć w podobny sposób wypowiadali się również inni radni, do porozumienia, póki co, nie doszli, poza wyborem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

- Jak widać, mój przypadek świadczy o tym, że można znaleźć kompromis. Życzę radnym, by znaleźli go w pozostałych komisjach. Obiecuję współpracę ze wszystkimi radnymi, ale też ciężką i merytoryczną pracę, a nie uprawianie politykierstwa – podsumował swój wybór Dariusz Kowalczyk.

Czy stojącemu na czele Rady Miasta Jackowi Markowskiemu uda się zakończyć sukcesem misję pogodzenia podzielonych tak bardzo poróżnionych radnych? Będę próbował i będę rozmawiał ze wszystkimi, by to porozumienie osiągnąć. Na pewno chcę zebrać komisje i z nimi przedyskutować spraw personalne, by wszystko zaczęło normalnie funkcjonować. Na razie nie paraliżuje to pracy Rady Miasta, to na mnie spada więcej obowiązków, bo ja zwołuję i prowadzę wszystkie posiedzenia – przyznał w rozmowie z nami Jacek Markowski.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

Wideo Polacy nadal ufają politykom KO