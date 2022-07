Piękna Wieś Pomorska 2022. Znamy laureatów z powiatu malborskiego, którzy powalczą w regionalnym etapie konkursu

Piękna Wieś Pomorska to konkurs, który odbywa się w cały regionie. Ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Inspiruje do poprawy estetyki, ale i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród. Przystępujący do rywalizacji mieszkańcy wykazują się nie tylko wielką gospodarnością, ale i działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego.