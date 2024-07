Pielgrzymi z Malborka wyszli na Jasną Górę. Do przejścia około 500 kilometrów. Do Częstochowy dotrą 11 sierpnia

32 Elbląska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Pomezania już wyszła

Pierwszego dnia celem malborskich pielgrzymów jest Sztum, gdzie połączą się z grupą Zantyr. W poniedziałek rano (29 lipca) po mszy św. w kościele św. Anny razem pójdą w dalszą drogę. Część mieszkańców powiatu malborskiego właśnie od Sztumu zacznie pielgrzymowanie. To już trochę stało się nawykiem z czasu pandemii, gdy grupy Pomezania i Zantyr razem wyruszały na Jasną Górę.

To jak ekstremalna droga krzyżowa – można było usłyszeć.

Pielgrzymi z diecezji elbląskiej wyruszają z kilku miast - m.in. Elbląga, Malborka, Pasłęka, Morąga, Kwidzyna, Iławy, by po kilku dniach połączyć się w jedną dużą grupę. W niedzielę (28 lipca) po porannej mszy świętej w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w drogę wyruszyła niewielka grupa z powiatów malborskiego i nowodworskiego. Pogoda pierwszego dnia na pewno nie jest sprzymierzeńcem.

Do pokonanie jest około 500-kilometrowy dystans, co stanowi spore wyzwanie fizyczne. Prócz wygodnego obuwia potrzeba sporo samozaparcia i wytrwałości, by nie dać się odciskom, zmęczeniu, zmiennej pogodzie. Raz jest ulewa, tak jak podczas niedzielnego wyjścia grupy Pomezanii na 32 EPP, a innym razem afrykańskie upały, a takie są prognozowane w najbliższych dniach.

W trakcie marszu nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwa przeszkolona służba drogowa, a nad ich zdrowiem - służba medyczna. W trakcie wyprawy pątnicy będą się zatrzymywali m.in. w remizach, świetlicach wiejskich, w prywatnych mieszkaniach. Na Jasną Górę wejdą 11 sierpnia.

Dlaczego to robią?