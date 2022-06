Piłka nożna. Delta Miłoradz była tak blisko... Grom Nowy Staw też już po sezonie. Grają jeszcze Pomezania Malbork i Błękitni Stare Pole

IV liga. Grom na koniec przerwał serię porażek

Nowostawianie tym zwycięstwem przerwali serię pięciu porażek w grupie mistrzowskiej.

- Pewnie, że na każdy mecz wychodzi się po to, żeby grać o zwycięstwo. Trzech z tych pięciu meczów można było przynajmniej nie przegrać. Ale swoje zrobiliśmy, awansując do grupy mistrzowskiej. Wiosną mieliśmy problemy, kontuzje i kartki, więc całe szczęście, że to się nie przytrafiło na wcześniejszym etapie rozgrywek – mówi Grzegorz Obiała, trener Gromu. - W całym sezonie mieliśmy fazy słabe i dobre. Ale liczy się cel główny, wygrana wojna, a nie bitwy.